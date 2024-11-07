"التعليم" تدعو إلى استغلال إجازة الخريف: إجازة سعيدة ونراكم بروح جديدة

أكدت وزارة التعليم أن الإجازة تمثل فرصة للاستمتاع والاستفادة من الأوقات بطرق جديدة وممتعة.
ونشرت الوزارة اليوم مقطع فيديو توعويًا تحت عنوان "إجازة سعيدة ونراكم بروح جديدة".
ودعت الوزارة إلى تعلّم مهارات جديدة؛ مثل الرسم، والتصوير، والبرمجة، من خلال الدورات المنتشرة على الإنترنت لتطوير المهارات.
ولفتت إلى أهمية القراءة واختيار كتاب ممتع؛ للاستمتاع بآفاق جديدة من المعرفة.
وركزت الوزارة على ضرورة التركيز على الأنشطة الرياضية سواء داخل البيت أو في القاعات الرياضية.
وذكرت الوزارة أنه من الضروري ممارسة الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع المحيط، مشيرةً إلى إمكانية استغلال الإجازة في السفر وزيارة أماكن جديدة.
جدير بالذكر أن نهاية الفصل الدراسي الأول 1446 جاءت بعدما استمر نحو 83 يومًا.
ومع نهاية دوام اليوم الخميس، ينتهي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446هـ، ليبدأ الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات إجازة الخريف التي تمتد لمدة عشرة أيام.
وسيستأنف الدوام لبداية الفصل الدراسي الثاني في 15 جمادى الأولى 1446هـ، ومن المقرر أن ينتهي في 21 شعبان 1446هـ، أما الفصل الدراسي الثالث، فسينطلق في 2 رمضان 1446هـ، على أن تكون إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم في 1 محرم 1447هـ.