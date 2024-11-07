"التعليم" تدعو إلى استغلال إجازة الخريف: إجازة سعيدة ونراكم بروح جديدة

وسيستأنف الدوام لبداية الفصل الدراسي الثاني في 15 جمادى الأولى 1446هـ، ومن المقرر أن ينتهي في 21 شعبان 1446هـ، أما الفصل الدراسي الثالث، فسينطلق في 2 رمضان 1446هـ، على أن تكون إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم في 1 محرم 1447هـ.