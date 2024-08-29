والد الطفل المحتجز بالحافلة المدرسية لـ"سبق": ابني بخير وأكمل يومه الدراسي

وفي حديث خاص لـ"سبق" قال المواطن هلال بن نايف العنزي، إن ابنه "جراح" يدرس بالصف الأول ابتدائي وإن الحادثة وقعت صباح يوم الثلاثاء الماضي في محافظة حفر الباطن، حيث إنه تلقى اتصالاً من قبل أحد المسؤولين يبلغه بأنه تم العثور على ابنه محتجزاً داخل الحافلة المدرسية التي أقلته هذا الصباح للمدرسة وأنه بخير، ولكن يجب عليه الحضور للموقع بشكل عاجل.