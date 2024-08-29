والد الطفل المحتجز بالحافلة المدرسية لـ"سبق": ابني بخير وأكمل يومه الدراسي

أكد والد الطفل "جراح"، الذي ظهر عبر مقطع فيديو "متداول" محتجزاً داخل حافلة نقل مدرسية مغلقة ومتوقفة على جانب إحدى الطرقات بمحافظة حفر الباطن، أن ابنه بخير وعافية، مفيداً بأنه أكمل يومه الدراسي عقب إنقاذه من الاحتجاز.
وفي حديث خاص لـ"سبق" قال المواطن هلال بن نايف العنزي، إن ابنه "جراح" يدرس بالصف الأول ابتدائي وإن الحادثة وقعت صباح يوم الثلاثاء الماضي في محافظة حفر الباطن، حيث إنه تلقى اتصالاً من قبل أحد المسؤولين يبلغه بأنه تم العثور على ابنه محتجزاً داخل الحافلة المدرسية التي أقلته هذا الصباح للمدرسة وأنه بخير، ولكن يجب عليه الحضور للموقع بشكل عاجل.
وأضاف: "على الفور توجهت مسرعاً للموقع المذكور، وعند مشاهدتي لسيارات الدوريات الأمنية والدفاع المدني والإسعاف أصبت برهبة وخوف شديد على ابني حيث يعكس المنظر بالموقع خلاف ما ذكر لي بالمكالمة الهاتفية، لكن أحمد الله عز وجل أن ابني كان بخير وعافية وبصحة جيدة".
وأردف: "حقيقة لا أعلم كيف أجازي موظف نجم نظير ما قام به، فهو له الفضل بعد الله في إنقاذ حياة ابني، وعطفاً على ذلك فقد كان حريصاً على إبعاد الخوف والرهبة من ابني حتى انتهى الموقف، وهذا الأمر بمثابة دين وفضل برقبتي تجاهه للأبد".
ووجه "العنزي" رسالة لجميع قائدي الحافلات المدرسية بالاهتمام الكبير بالطلاب والطالبات، وعدم مغادرة الحافلة إلا بعد التأكد من خلوها بشكل تام من الطلاب.
ومن جانبها، عبرت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" عبر بيانٍ رسمي أصدرته عبر حسابها في "منصة X" عن أسفها بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول بقاء أحد الطلاب داخل حافلة مدرسية.
وأكدت اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الحادثة بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات، ويحول دون تكرارها.