شركة صكوك للمحاماة تشارك في المؤتمر اللوجستي العالمي 2024 كشريك قانوني استراتيجي

شاركت شركة صكوك للمحاماة والاستشارات القانونية في المؤتمر اللوجستي العالمي 2024 الذي أقيم في الرياض، حيث عززت مكانتها كشريك قانوني استراتيجي في قطاع اللوجستيات والنقل. وتفخر صكوك بكونها المستشار القانوني لأمانة اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تقدم الدعم القانوني للأمانة والمنظومة التابعة لها، بالتعاون مع شركة BCG العالمية التي توفر الدعم الفني.