شركة صكوك للمحاماة تشارك في المؤتمر اللوجستي العالمي 2024 كشريك قانوني استراتيجي

شاركت شركة صكوك للمحاماة والاستشارات القانونية في المؤتمر اللوجستي العالمي 2024 الذي أقيم في الرياض، حيث عززت مكانتها كشريك قانوني استراتيجي في قطاع اللوجستيات والنقل. وتفخر صكوك بكونها المستشار القانوني لأمانة اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تقدم الدعم القانوني للأمانة والمنظومة التابعة لها، بالتعاون مع شركة BCG العالمية التي توفر الدعم الفني.
تُعد صكوك واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في تقديم الاستشارات القانونية النوعية، بفضل خبرتها العميقة وفهمها الواسع للتحديات القانونية التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية. خلال المؤتمر، التقت الشركة بعدد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في اللوجستيات والنقل بأنواعه كافة، وتم الاتفاق على التعاون المثمر لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الكفاءة في هذا القطاع الحيوي.
بفضل التزامها بتقديم استشارات قانونية متقدمة وتنظيم العقود والتشريعات المتعلقة بالنقل واللوجستيات، تسهم شركة صكوك في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في هذا المجال، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
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