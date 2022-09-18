مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة ثمانيني تَعرض لكسور حادة بالعمود الفقري

ولفت الدكتور عبدالعزيز إلى أن العملية استغرقت نصف ساعة، وتم فيها تطبيق تقنية الحقن الأسمنتي للفقرات المكسورة الأولى والثانية تحت التخدير الموضعي، موضحًا أن هذه التقنية ساعدت المريض في تفادي مضاعفات الجراحات التقليدية، والتي تتم عبر الفتح الجراحي الكبير في منطقة الظهر، ووضع براغٍ لعملية التثبيت؛ مما قد يتسبب في حدوث نزيف، ومن ثم الوفاة بنسبة 30%، بناءً على الحالة الصحية لقلب المريض.