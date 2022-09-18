مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة ثمانيني تَعرض لكسور حادة بالعمود الفقري

نجح استشاريو مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالمجمع الطبي بالعليا التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، في إنقاذ حالة مريض ثمانيني لديه آلام شديدة وكسور في فقرات العمود الفقري، ويعيش بكفاءة عمل للقلب لا تتجاوز 16% فقط نتيجة ضعف شديد وقصور حاد في وظائف العضلة القلبية، كما أنه يعاني من تجلطات دموية، وحاجة ماسّة يومية لأدوية مميعة للدم.
وأوضح الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، أن المريض راجع أكثر من مستشفى للعلاج داخل المملكة ولكن دون جدوى؛ نظرًا لخطورة حالته الصحية؛ مشيرًا إلى أنه فور وصوله لمركز طب وجراحة المخ والأعصاب بالعليا، تم إخضاعه لفحوصات مخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T Scsn)، وقد أبانت الفحوصات وجود كسر في العمود الفقري، بالفقرات الأولى والثانية القطنية، والحاجة للتدخل الجراحي.
ولفت الدكتور عبدالعزيز إلى أن العملية استغرقت نصف ساعة، وتم فيها تطبيق تقنية الحقن الأسمنتي للفقرات المكسورة الأولى والثانية تحت التخدير الموضعي، موضحًا أن هذه التقنية ساعدت المريض في تفادي مضاعفات الجراحات التقليدية، والتي تتم عبر الفتح الجراحي الكبير في منطقة الظهر، ووضع براغٍ لعملية التثبيت؛ مما قد يتسبب في حدوث نزيف، ومن ثم الوفاة بنسبة 30%، بناءً على الحالة الصحية لقلب المريض.
وأضاف أن جهود الفريق الطبي المعالج تَكللت بالنجاح بفضل من الله؛ إذ استطاع المريض الوقوف بعد عدة ساعات من العملية وانتهاء نوبات الألم، وخرج من المستشفى بعد يومين وهو في حالة جيدة، مع توجيه المريض بأهمية ارتداء حزام طبي خاص لتثبيت منطقة الظهر لمدة 6 أسابيع.