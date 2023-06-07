"رئاسة الحرمين" تنظّم برنامج الرواق السعودي في مكتبة الطفل

وذكرت مديرة إدارة مكتبة الطفل أسرار بنت محمد الهندي، أن البرنامج اشتمل على فقرة تثقيفية وهي التعريف بالرواق وسبب تسميته بهذا الاسم، إلى جانب عرض قصة المليون متر مربع "فخر الرواق" التي توضح مراحل توسعة المطاف منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما تضمن البرنامج فقرة الأنشطة الحركية.