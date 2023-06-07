"رئاسة الحرمين" تنظّم برنامج الرواق السعودي في مكتبة الطفل

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مُمثلة بإدارة مكتبة الطفل بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، برنامجًا بعنوان "الرواق السعودي"، وذلك بمكتبة الطفل في مقر مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.
وذكرت مديرة إدارة مكتبة الطفل أسرار بنت محمد الهندي، أن البرنامج اشتمل على فقرة تثقيفية وهي التعريف بالرواق وسبب تسميته بهذا الاسم، إلى جانب عرض قصة المليون متر مربع "فخر الرواق" التي توضح مراحل توسعة المطاف منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما تضمن البرنامج فقرة الأنشطة الحركية.
وأكّدت "الهندي"، أن إدارة مكتبة الطفل تحرص على تقديم البرامج والأنشطة المتنوعة؛ لإثراء النشاط المعرفي والثقافي لدى الطفل.