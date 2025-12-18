مهرجان الإبل: المطيري بطل شلفا ولي العهد ولجان التحكيم تستعرض فرديات الشعل

تستعرض الإبل المتأهلة للفردي الجل بلون الشعل صباح يوم غدٍ الجمعة، في ميدان العروض بالصياهد، أمام لجان التحكيم، تمهيدًا لإعلان الإبل الفائزة بالمراكز الأولى في وقتٍ لاحق.
وكانت لجان التحكيم قد أعلنت اليوم الأربعاء أسماء المتوجين بشوط شلفا ولي العهد بلون الحمر، حيث حصل على المركز الأول وبيرق الشلفا يزيد بن محمد المطيري، الملقب بـ«قعيد المجد»، فيما جاء عيد السحمه في المركز الثاني، وحلّ عبدالرحمن المقبل في المركز الثالث.
من جانب آخر، أكد الشيخ فهد بن حثلين، رئيس نادي الإبل، أن النتائج الإيجابية المتحققة من تطبيق فحص الوبرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (نسخته العاشرة)، تثبت أن هذا الإجراء جاء في المقام الأول حمايةً لمُلّاك الإبل وصونًا لحقوقهم، مشيرًا إلى أن المُلّاك كانوا أول المتضررين من ممارسات العبث.
وأضاف أن ما تحقق من نجاح ملموس في محاربة العبث وتعزيز النزاهة يعود، بعد توفيق الله، إلى وعي مُلّاك الإبل وتعاونهم الصادق، ومواقفهم المسؤولة، التي كان لها الأثر الأكبر في إنجاح هذا الإجراء وترسيخ عدالة المنافسة.
وقدم ابن حثلين الشكر والتقدير لمُلّاك الإبل على تفهّمهم ودعمهم، مؤكدًا أن تكاتفهم أسهم في جعل هذه الخطوة ركيزةً أساسية لمنافسة عادلة ومستدامة، وحفظ مكانة هذا الموروث الوطني الأصيل.