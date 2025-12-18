مهرجان الإبل: المطيري بطل شلفا ولي العهد ولجان التحكيم تستعرض فرديات الشعل

من جانب آخر، أكد الشيخ فهد بن حثلين، رئيس نادي الإبل، أن النتائج الإيجابية المتحققة من تطبيق فحص الوبرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (نسخته العاشرة)، تثبت أن هذا الإجراء جاء في المقام الأول حمايةً لمُلّاك الإبل وصونًا لحقوقهم، مشيرًا إلى أن المُلّاك كانوا أول المتضررين من ممارسات العبث.