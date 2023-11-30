رئيس معهد العالم العربي: فوز الرياض باستضافة "إكسبو 2030" يُعَد تتويجًا لدولة تتقدم فكريًّا واقتصاديًّا وعلميًّا

أعرب رئيس معهد العالم العربي بباريس جاك لانج، عن سعادته بفوز الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي؛ مؤكدًا أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لدولة تتقدم اقتصاديًّا وعلميًّا وثقافيًّا.
وقال "لانج" في بيان نشره معهد العالم العربي: "سعيد باختيار الرياض كمدينة مضيفة للمعرض (إكسبو 2030) العالمي.. إنه تتويج بالشكل الصحيح لدولة تتقدم اقتصاديًّا وعلميًّا وثقافيًّا؛ مضيفًا أنه كصديق للمملكة العربية السعودية منذ أمد طويل، يشعر بفرح كبير بهذا الإعلان".
وأوضح "لانج"، أنه شارك مؤخرًا في إطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قائلًا: "لذلك، هذا الاختيار هو سبب فخر كبير للشعب السعودي، وخاصة شبابه؛ إنه أيضًا اعتراف بإبداع العالم العربي".