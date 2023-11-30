رئيس معهد العالم العربي: فوز الرياض باستضافة "إكسبو 2030" يُعَد تتويجًا لدولة تتقدم فكريًّا واقتصاديًّا وعلميًّا

وقال "لانج" في بيان نشره معهد العالم العربي: "سعيد باختيار الرياض كمدينة مضيفة للمعرض (إكسبو 2030) العالمي.. إنه تتويج بالشكل الصحيح لدولة تتقدم اقتصاديًّا وعلميًّا وثقافيًّا؛ مضيفًا أنه كصديق للمملكة العربية السعودية منذ أمد طويل، يشعر بفرح كبير بهذا الإعلان".