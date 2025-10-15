6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة وعوالق ترابية

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات جوية متقدمة من المركز الوطني للأرصاد شملت 6 مناطق في المملكة، محذّرة من تقلبات جوية متفاوتة التأثيرات، تتراوح بين أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة، وأتربة مثارة، وعوالق ترابية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات، وذلك حتى مساء اليوم الخميس .
في منطقة عسير، توقع الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة على محافظات أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، الحريضة، الربوعة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، وتثليث، وتستمر الحالة من الساعة 1 ظهرًا حتى 8 مساءً. وتفاوتت درجات التنبيه بين الإنذار الأصفر والبرتقالي، حيث شملت التحذيرات رياحًا شديدة السرعة، شبه انعدام في الرؤية، تساقط برد، جريان سيول، وصواعق رعدية.
أما منطقة جازان، فتشهد هي الأخرى تقلبات جوية تشمل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، بالإضافة إلى أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، صمد، والفيضة، بدءًا من الساعة 1 ظهرًا وحتى 8 مساءً. وتشير التنبيهات إلى احتمال نشاط في الرياح المصحوبة بصواعق رعدية، وتدني مدى الرؤية، مع تنبيه برتقالي في بعض المحافظات لاحتمالية جريان السيول.
في منطقة الباحة، تشمل الحالة محافظات الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجره، المخواة، قلوة، و"فرعة غامد الزناد"، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح، وصواعق رعدية، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 1 ظهرًا حتى 8 مساءً.
من جانبها، تتأثر منطقة مكة المكرمة بحالة جوية تشمل عددًا من المحافظات بأكثر من ظاهرة، حيث نُبّه على محافظة الخرمة وتربة ورنية من أتربة مثارة تبدأ من 11 صباحًا حتى 5 مساءً، مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية إلى (3–5) كيلومترات. كما تشمل محافظة العرضيات تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق من الساعة 1 ظهرًا حتى 8 مساءً. أما محافظتا جدة ورابغ، فهما تحت تنبيه للعوالق الترابية حتى السادسة مساءً، بينما تم التحذير من رياح نشطة في الجموم والكامل وخليص تصل سرعتها إلى 49 كم/س، تؤثر على الرؤية الأفقية حتى السادسة مساءً.
وفي منطقة المدينة المنورة، شملت التنبيهات محافظة المهد ووادي الفرع، حيث يُتوقع نشاط في الرياح يؤثر على مدى الرؤية الأفقية، بسرعة تصل إلى 49 كم/س، وذلك من الساعة 11 صباحًا حتى 6 مساءً.
كما نبه الأرصاد محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران بهطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح وصواعق رعدية، مع تدنٍ في الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.