6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة وعوالق ترابية

من جانبها، تتأثر منطقة مكة المكرمة بحالة جوية تشمل عددًا من المحافظات بأكثر من ظاهرة، حيث نُبّه على محافظة الخرمة وتربة ورنية من أتربة مثارة تبدأ من 11 صباحًا حتى 5 مساءً، مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية إلى (3–5) كيلومترات. كما تشمل محافظة العرضيات تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق من الساعة 1 ظهرًا حتى 8 مساءً. أما محافظتا جدة ورابغ، فهما تحت تنبيه للعوالق الترابية حتى السادسة مساءً، بينما تم التحذير من رياح نشطة في الجموم والكامل وخليص تصل سرعتها إلى 49 كم/س، تؤثر على الرؤية الأفقية حتى السادسة مساءً.