بأيدٍ سعودية.. قافلة طبية تُنهي معاناة صومالي من انسداد حاد بمجرى البول

المريض، الذي يقيم في الإقليم الصومالي بإثيوبيا، عاش رحلة مؤلمة وسط شُحّ الإمكانات الطبية، حتى بات التبول – كأبسط حقوقه – أمرًا شبه مستحيل، بينما الألم ينهش جسده يومًا بعد آخر دون تدخل طبي يضع حدًّا لمعاناته.