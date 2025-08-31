بأيدٍ سعودية.. قافلة طبية تُنهي معاناة صومالي من انسداد حاد بمجرى البول

في مشهد إنساني يُجسِّد الدور الإغاثي والطبي للمملكة، أنهت قافلة طبية تابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، معاناة مريض صومالي امتدَّت لأكثر من عامين مع انسداد شديد في مجرى البول، ناتج عن تضخم البروستاتا، وذلك بإجراء عملية ناجحة أعادت له صحته وكرامته.
المريض، الذي يقيم في الإقليم الصومالي بإثيوبيا، عاش رحلة مؤلمة وسط شُحّ الإمكانات الطبية، حتى بات التبول – كأبسط حقوقه – أمرًا شبه مستحيل، بينما الألم ينهش جسده يومًا بعد آخر دون تدخل طبي يضع حدًّا لمعاناته.
ومع وصول القافلة الطبية السعودية، باشرت حالته الطبية بقيادة الدكتور عادل العبيدي، من مجمع الملك فيصل الطبي، حيث خضع للفحوصات الدقيقة، قبل أن يُبشَّر بإجراء العملية المنتظرة.
العملية التي أُجريت لاستئصال البروستاتا، مثَّلت نقطة تحوُّل في حياة المريض، إذ تكللت بالنجاح، لتكون بداية جديدة بعد سنوات من الألم والإحباط، وسط مشاعر فرح لم تفارق وجهه بعد العملية.
وتعكس هذه الحالة جانبًا من الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة، من خلال كوادرها الطبية وقوافلها الإغاثية، مؤكدة رسالتها التي تتجاوز الحدود: "السعودية.. عطاء وإنسانية".