أمير عسير: العائد الاقتصادي والتنموي يكمن في الاعتناء بالاستثمار المحلي والدولي

وأكّد أمير منطقة عسير أن العائد الاقتصادي والتنموي يكمن في الاعتناء بجانب الاستثمار، المتمثل في تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في تطوير المنطقة، من خلال التواؤم بين إستراتيجية تطوير المنطقة، وإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.