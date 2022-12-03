أمير عسير: العائد الاقتصادي والتنموي يكمن في الاعتناء بالاستثمار المحلي والدولي

رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة إعلان صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق "شركة عسير للاستثمار"، كذراع استثمارية للصندوق في المنطقة.
وشدّد على أن المنطقة تحظى باهتمام القيادة ودعمها المتواصل لتطويرها، وإبراز مكامن قوتها وتفردها في المجالات كافة.
وأكّد أمير منطقة عسير أن العائد الاقتصادي والتنموي يكمن في الاعتناء بجانب الاستثمار، المتمثل في تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في تطوير المنطقة، من خلال التواؤم بين إستراتيجية تطوير المنطقة، وإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوّه بما تحظى به المنطقة من مقومات طبيعية واقتصادية لاستحداث فرص استثمارية متنوعة في قطاعات جاذبة على الصعيدين المحلي والدولي.