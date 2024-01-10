"دله لنقل الحجاج" توقع اتفاقية نقل مع شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية

وقعت شركة "دله لنقل الحجاج" إحدى شركات "دلة البركة" اتفاقية تعاون في مجال النقل مع مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية في المملكة.
وقع الاتفاقية على هامش مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2024 الأستاذ لؤي عبداللطيف غراب، العضو المنتدب لقطاع الضيافة والنقل والمشاعر المقدسة بمجموعة دله البركة، ورئيس الوفد الصيني معالي الشيخ عادل حاج کریم العضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونائب رئيس اللجنة الإسلامية الصينية.
ونصت الاتفاقية على تقديم خدمات النقل لحجاج جمهورية الصين الشعبية ضمن أسطول النقل الخاص بشركة "دله البركة” في كل من جدة ومكة والمدينة المنورة.
وتعمل "دله لنقل الحجاج" في مجال نقل الحجاج بين مدن المملكة وبين المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وعرفة ومنى ومزدلفة، وتأسست في عام ١٤٠٦هـ وتعمل ضمن الإطار التنظيمي للنقابة العامة للسيارات وتحت إشراف الهيئة العامة للنقل ووزارة الحج والعمرة. تمتلك الشركة أسطولاً حديثًا مكونًا من ألف حافلة متوافقة مع أعلى معايير السلامة، وتشمل أعمالها نقل الحجاج والمعتمرين بين المدن المقدسة والمشاعر، وخدمة المواصلات من السكن إلى الحرم المكي والمزارات في مكة والمدينة وخدمات العمرة ورحلات السياحة الدينية، ونقل العمالة. وحصلت على المركز الأول في قلة الأعطال على مدى سنوات في مواسم الحج.
وتشارك مجموعة "دله البركة" كـ "راعٍ ماسي" في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2024، الذي يقام تحت عنوان "الطريق إلى النسك" والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة خلال الفترة من 8 - 11 يناير 2024 في سوبر دوم جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويعد أكبر معرض من نوعه على مستوى العالم، متخصص في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما يعد منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة.