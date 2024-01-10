"دله لنقل الحجاج" توقع اتفاقية نقل مع شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية

وتعمل "دله لنقل الحجاج" في مجال نقل الحجاج بين مدن المملكة وبين المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وعرفة ومنى ومزدلفة، وتأسست في عام ١٤٠٦هـ وتعمل ضمن الإطار التنظيمي للنقابة العامة للسيارات وتحت إشراف الهيئة العامة للنقل ووزارة الحج والعمرة. تمتلك الشركة أسطولاً حديثًا مكونًا من ألف حافلة متوافقة مع أعلى معايير السلامة، وتشمل أعمالها نقل الحجاج والمعتمرين بين المدن المقدسة والمشاعر، وخدمة المواصلات من السكن إلى الحرم المكي والمزارات في مكة والمدينة وخدمات العمرة ورحلات السياحة الدينية، ونقل العمالة. وحصلت على المركز الأول في قلة الأعطال على مدى سنوات في مواسم الحج.