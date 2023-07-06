والد التوأم "إحسان وبسام": فرحتي لا توصف.. ونشكر قيادة المملكة على مبادرتها الإنسانية

وقال المواطن السوري: شعوري لا يوصف من الفرحة، ونشكر قيادة المملكة (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) على تقديم المبادرة الإنسانية بإجراء العملية في المملكة.