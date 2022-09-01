"السعودية لإعادة التمويل" توقع اتفاقية تعاون مع "مصرف الإنماء"

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، أن الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال حلول مالية لتوفير السيولة المالية اللازمة للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).