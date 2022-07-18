مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تحتضن المقر الرئيس لـ "مانجا للإنتاج"

وفي هذا السياق، قال الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج: "نهدف في شركة ’مانجا للإنتاج‘ لإلهام أبطال المستقبل. وسيمكننا مقرنا الجديد في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية من تعزيز نشر ثقافة الإبداع بين الشباب، وتوفير الفرص وإلهام العقول المبدعة في هذا القطاع، إضافة إلى صقل مهارات الشباب السعودي الطموح".