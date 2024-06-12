لضمان السرعة والمرونة.. "الزكاة" تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق "زكاتي"

يُشار إلى أن خدمة "زكاتي" شهدت تفاعلًا كبيرًا ومتزايدًا لدى الأفراد، حيث تجاوزت المبالغ الإجمالية التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي منذ إطلاق الخدمة أكثر من 700 مليون ريال، كما شهدت الخدمة ارتفاعًا في عدد التنزيلات لتطبيق "زكاتي"، ويُعود ذلك للسهولة والمرونة في استخدام التطبيق وسرعة تنفيذ عملية حساب الزكاة وإخراجها، ولوجود خيارات السداد السريعة والآمنة.