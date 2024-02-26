"أدبي جدة" يُنظِّم ندوة ثقافية بعنوان "ذكرى تأسيس المملكة بين الأمس واليوم"

وتحدث مشعل الحارثي في ورقة بعنوان "التأسيس ملامح ومؤشرات"، قال فيها: "للتاريخ وقفاته وتحولاته، وللأوطان أيام تزهو فيها، ويصبح لها موعد مع التاريخ، والمملكة العربية السعودية كانت على موعد مع التاريخ منذ قرون عدة، وبين القديم والحديث من تاريخ هذه البلاد ومسيرة التوحيد والبناء، وصولاً لرؤية السعودية الطموحة 2030، مراحل ومحطات باهرة، وملامح وقفزات مدهشة من الكفاح والبناء والنهضة والتنمية، التي لا يمكن أن نأتي عليها في دقائق معدودة؛ فكل جانب من جوانبها يحتاج الحديث عنه إلى أيام وليالٍ..! فهل يا ترى نتحدث عن جذور وعراقة الحكم في البيت السعودي الذي يمتد إلى أكثر من ستة قرون منذ أن أسس جد آل سعود مانع المريدي عام 850 أسرة آل سعود في الدرعية، ثم أتى بعده ابنه ربيعة الذي تجاوز حكمه الدرعية إلى بلاد بني حنيفة وما جاورها، حتى قدوم الأمير سعود بن محمد بن مقرن عام 1132هـ، الذي أخذت أسرة آل سعود لقبها منه؟".