"أدبي جدة" يُنظِّم ندوة ثقافية بعنوان "ذكرى تأسيس المملكة بين الأمس واليوم"

كرَّم النادي الأدبي بجدة صحيفة "سبق" على هامش تكريم الإعلاميين والمتطوعين المشاركين في تغطية فعاليات "ملتقى قراءة النص 20". وتسلَّم مدير التحرير بالغربية، الزميل عبدالله الراجحي، نيابة عن رئيس التحرير علي الحازمي، شهادة التكريم من رئيس النادي الأدبي بجدة، الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي.
ونظَّم النادي الأدبي الثقافي بجدة، تزامنًا مع احتفالات يوم التأسيس، الذي يعكس العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، ندوةً ثقافية بعنوان "ذكرى تأسيس المملكة بين الأمس واليوم.. تأملات في مسيرة التنمية"، تحدَّث فيها كل من: المهندس سعيد فرحة الغامدي، والدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي، ومشعل الحارثي.
وتحدَّث المهندس سعيد فرحة الغامدي في ورقة بعنوان "تأملات في تاريخ التأسيس"، وقال: "بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الذي نحتفل به في هذا المساء الجميل، والحضور الجميل في مقر نادي جدة الأدبي العريق، وبدون الدخول في تفاصيل وأحداث تاريخية من بداية العهد السعودي الأول والثاني والثالث أيضًا؛ لأن كتابة التاريخ قد تناولها مختصون، ولا يزال البحث والاجتهاد مستمرَّيْن في تلك المراحل بما لها وما عليها، وعندما نقف عند العهد الثالث نجد بدون شك أو مواربة أن هناك خيطًا متينًا يربط البدايات إلى العهد الثالث بعنوان (كيف بدينا)، وعهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- توج المسيرة بإرادة قوية بالثبات على الثوابت الدينية، والإصرار على الأمن والاستقرار، والانطلاق بشغف في مشروع التنمية المستدامة في كل الاتجاهات، وأولها وعلى رأسها التعليم وارتباطه الوثيق بالثوابت الدينية والممارسة الفعلية والمناهج التعليمية. والاهتمام بالتعليم -كما يعلم الجميع- يُخرج الكوادر التي تشارك في إدارة شؤون الوطن".
وأضاف المهندس فرحة: "نحتفل بيوم التأسيس، ونحمد الله على ما مَنَّ علينا به من نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ونحن مسافرون عبر الزمن إلى مزيد من التحديات والإنجازات والتأملات".
وبدوره، تطرق الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي إلى العديد من الأحداث التاريخية والمواقف الحياتية، وما بذله الآباء والأجداد من تضحيات كبيرة، مُسلطًا الضوء على المحطات الزمنية في تاريخ السعودية.
وتحدث مشعل الحارثي في ورقة بعنوان "التأسيس ملامح ومؤشرات"، قال فيها: "للتاريخ وقفاته وتحولاته، وللأوطان أيام تزهو فيها، ويصبح لها موعد مع التاريخ، والمملكة العربية السعودية كانت على موعد مع التاريخ منذ قرون عدة، وبين القديم والحديث من تاريخ هذه البلاد ومسيرة التوحيد والبناء، وصولاً لرؤية السعودية الطموحة 2030، مراحل ومحطات باهرة، وملامح وقفزات مدهشة من الكفاح والبناء والنهضة والتنمية، التي لا يمكن أن نأتي عليها في دقائق معدودة؛ فكل جانب من جوانبها يحتاج الحديث عنه إلى أيام وليالٍ..! فهل يا ترى نتحدث عن جذور وعراقة الحكم في البيت السعودي الذي يمتد إلى أكثر من ستة قرون منذ أن أسس جد آل سعود مانع المريدي عام 850 أسرة آل سعود في الدرعية، ثم أتى بعده ابنه ربيعة الذي تجاوز حكمه الدرعية إلى بلاد بني حنيفة وما جاورها، حتى قدوم الأمير سعود بن محمد بن مقرن عام 1132هـ، الذي أخذت أسرة آل سعود لقبها منه؟".
وتساءل: "هل نتحدث عن تلك الصور القاتمة التي كانت سائدة في أرجاء الجزيرة العربية من تفشي الجهل والأمراض والأوبئة، وانتشار القتل والسلب والفتن والخزعبلات؟". وتابع: "أم ترانا نتحدث عن الأدوار والمراحل المتلاحقة التي مرت بها مسيرة الجهاد الطويلة لتوحيد الدولة السعودية، وما واكبها من أحداث ومتغيرات ومواقف؟".
وختم الحارثي بقوله: "في البدء والمنتهى نقول إن بلادنا صنعت لها تاريخًا ورؤية سياسية، ومنهجًا تنمويًّا، وحضورًا عربيًّا وإسلاميًّا وإقليميًّا وعالميًّا واسع النطاق، وأصبحت قوة اقتصادية عظيمة. وأذكر هنا مقولة للرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية إبرهام لينكولن يقول فيها: أحب أن أرى الرجل يفتخر بالمكان الذي يعيش فيه ويقصد موطنه، وأحب أن يعيش الرجل لكي يجعل موطنه يفتخر به. وهذه هي الرسالة التي نتمنى أن يضعها كل مواطن سعودي نصب عينيه".
وشملت الفعاليات افتتاح الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي المعرض التشكيلي (يوم بدينا). كما ضمت الفعاليات معرضًا تشكيليًّا آخر بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، تضمَّن العديد من الأعمال الفنية التي رسم من خلالها المشاركون قادة السعودية، وبعض الأعمال التي تعبِّر عن التراث السعودي وتاريخ السعودية.. إضافة لوجود ركن للخط العربي بإشراف الخطاطة ريم شاهر القحطاني؛ لكتابة كلمات وعبارات عن تأسيس السعودية، وكذلك كتابة أسماء الحضور بجميع أنواع الخطوط.