"العثيم للاستثمار" تؤهل 100 شاب وشابة سعوديين لنيل دبلوم هيئة الترفيه

وقعت شركة عبد الله العثيم للاستثمار اتفاقاً مع الأكاديمية السعودية للترفيه لتدريب وتأهيل (100) شاب وشابة سعوديين للحصول على دبلوم الهيئة العامة للترفيه (المنتهي بالتوظيف )وذلك دعماً وتعزيزاً للجهود المشتركة لتأهيل وتطوير للشباب السعودي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي أهم وأكبر الفئات التي تستهدفها الرؤية .
وقع الاتفاقية من من جانب شركة العثيم للاستثمار الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي للمجموعة فيما وقعها من جانب الأكاديمية الأستاذة نوال الشريف الرئيس التنفيذي .
وتحدث الأستاذ مشعل بن عميره عن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة شركات العثيم للاستثمار في توطين الوظائف ومواكبه جهود الدولة في تأهيل الشباب السعودي وتوفير المزيد من فرص العمل في شركاتها المختلفة , فضلا عن الاهتمام بالتدريب والتطوير المهني وبناء شراكات التعاون لمواكبة التطور والنمو الذي تعيشة المملكة وتداعيات الحاجة للنهوض بقدرات ومهارات طالب العمل السعودي في كافة المجالات .
كما ثمن بن عميره الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للترفيه وما تقدمه من برامج نوعية ومبادرات مبتكرة لتعزيز استدامة صناعة الترفيه في المملكة من خلال تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الترفيه ’ مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الأكاديمية السعودية للترفيه وما تقدمه من برامج تدريبية ودبلومات تخصصية في العديد من المجالات الخاصة بصناعة الترفيه وفي مقدمتها برنامج دبلوم الهيئة العامة للترفيه .
يذكر أن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع على تنفيذها بين شركة العثيم للاستثمار والأكاديمية السعودية للترفيه تتضمن تأهيل وتدريب (100) شاب وشابة سعوديين في مجال صناعة الترفيه لمدة (30) شهراً يتخللها برنامج تدريبي عملي لدي شركة عبد الله العثيم للترفيه "إحدى الشركات التابعة لمجوعة العثيم للاستثمار" مع إتاحة الفرصة لتوظيف كل المتدربين والحاصلين على دبلوم الأكاديمية بشركة العثيم .