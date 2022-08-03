"العثيم للاستثمار" تؤهل 100 شاب وشابة سعوديين لنيل دبلوم هيئة الترفيه

كما ثمن بن عميره الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للترفيه وما تقدمه من برامج نوعية ومبادرات مبتكرة لتعزيز استدامة صناعة الترفيه في المملكة من خلال تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الترفيه ’ مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الأكاديمية السعودية للترفيه وما تقدمه من برامج تدريبية ودبلومات تخصصية في العديد من المجالات الخاصة بصناعة الترفيه وفي مقدمتها برنامج دبلوم الهيئة العامة للترفيه .