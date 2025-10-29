انطلاق الجمعية العمومية الـ25 لـ"الإنتوساي" بشرم الشيخ بمشاركة المملكة واستعراض تقارير استراتيجية

وشهد اليوم الأول من أعمال الجمعية العمومية مناقشة عدد من التقارير المهمة، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وتقرير الأمين العام، إضافة إلى التقرير الذي قدّمه الدكتور العنقري بصفته رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، حيث استعرض فيه تقدم تنفيذ الخطة الاستراتيجية (2022 – 2025)، وتحقيق الأهداف ذات الأولوية في الوقت المحدد، مثمنًا جهود الجهات المعنية بتنفيذها، ومؤكدًا التزام اللجنة بدعم مجتمع الإنتوساي في تعزيز الشفافية والمساءلة.