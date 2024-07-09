"الإرشاد الزراعي": الإضاءة البيضاء تجذب حفار الساق والعذوق لإصابة النخيل

نصح "الإرشاد الزراعي" بتقليل الإضاءة في مزارع النخيل خلال الفترة المسائية؛ لتفادي اجتذاب حفار الساق ذي القرون الطويلة وحفار العذوق التي تؤثر في النخيل.
وأوضح المهندس سلمان سلمان البراهيم؛ أن من أهم العوامل المساعدة على إصابة النخيل بحفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة وحفار العذوق، تشغيل الإنارة ذات اللون الأبيض خلال الفترة المسائية، حيث إن الأطوار الحشرية الكاملة تنجذب مع الضوء الأبيض، وبالتالي إصابة النخيل، خاصة خلال شهرَي يونيو ويوليو، حيث يزداد نشاط الطور الحشري الكامل خارج جذع النخلة.
ونبَّه البراهيم؛ المزارعين لضرورة خفض نسبة الإضاءة خلال الفترة المسائية أو استبدالها بنوع الليد.