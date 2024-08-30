الجمال الخلاب.. عودة المسطحات الخضراء إلى متنزّه الثروة في "القرى"

ومع مرور الوقت، تأثرت الحديقة بالعوامل المناخية والجفاف، مما أدى إلى تراجع مستوى الخضرة فيها، إلا أن الأمطار الأخيرة أعادت الحياة إلى التربة وأحيت النباتات، لتتحول الحديقة مرة أخرى إلى واحة خضراء جذابة.