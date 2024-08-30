الجمال الخلاب.. عودة المسطحات الخضراء إلى متنزّه الثروة في "القرى"

شهدت حديقة الثروة في محافظة القرى بمنطقة الباحة عودة مشهدها الطبيعي الخلاب واكتساءها باللون الأخضر بعد سلسلة من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.
وكان لهذه الأمطار دور أساسي في إحياء المساحات الخضراء داخل الحديقة، مما أعاد لها رونقها وجمالها الطبيعي.
وظلت حديقة الثروة على مر السنوات وجهة مفضلة للزوار من داخل المنطقة وخارجها، حيث تتميز بمساحاتها الشاسعة التي تعج بالأشجار والنباتات المحلية.
ومع مرور الوقت، تأثرت الحديقة بالعوامل المناخية والجفاف، مما أدى إلى تراجع مستوى الخضرة فيها، إلا أن الأمطار الأخيرة أعادت الحياة إلى التربة وأحيت النباتات، لتتحول الحديقة مرة أخرى إلى واحة خضراء جذابة.
وعززت عودة حديقة الثروة إلى طبيعتها الخضراء من جاذبيتها السياحية، وأسهمت في تشجيع السياحة الداخلية في محافظة القرى بشكل خاص ومنطقة الباحة بشكل عام.
وتعد الأجواء المعتدلة والمناظر الطبيعية الخلابة عامل جذب رئيساً للعائلات والسياح الذين يبحثون عن الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.
وتعكس هذه الظاهرة نعمة الأمطار وأثرها الإيجابي على البيئة المحلية، وتُذكّر بأهمية المحافظة على هذه الحدائق والمناطق الخضراء التي تمثل جزءًا مهمًا من التراث الطبيعي لمنطقة الباحة.