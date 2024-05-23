السعودية تحظى باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

وأضاف: فوز المملكة بتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026 يعد تتويجًا للجهود البارزة في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد، كما يأتي كذلك انعكاسًا لحجم النمو في القدرات والكفاءة التشغيلية، والاستثمارات التي عملت عليها "موانئ" لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات ربط موانئ المملكة مع موانئ العالم، إلى جانب النمو الكبير لحجم الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مما أسهم في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط المملكة بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالأسواق الخارجية.