في يومهم العالمي.. أمين "آركو": يجب مضاعفة الجهود الدولية للتضامن مع اللاجئين وحمايتهم

وشدد "التويجري" على حق اللاجئين في التمتع على قدر من المساواة مع غيرهم في حماية جميع حقوق الإنسان المكفولة لهم؛ وتلبية حقوقهم الواردة في اتفاقية عام 1951م ومنها الحصول على ما يمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة؛ وممارسة الطقوس الدينية والتقاضي الحر أمام المحاكم وحرية التنقل والحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر؛ والحق في العمل، إضافة إلى تلبية الحقوق التي تضمنتها الأهداف الإنمائية للألفية ومنها القضاء على الفقر والحد من تقليل الوفيات بين الأطفال؛ والعمل على ضمان حصولهم على جميع الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى توفير تعليم منصف وشامل لهم ولأبنائهم لمساعدتهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، وإتاحة فرص العمل الملائم لمهاراتهم، بما يحفظ كرامتهم.