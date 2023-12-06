ينبع.. جراحة ناجحة لترميم عظم الوجنة لمريض تعرض لحادث سير

نجح فريق طبي في مستشفى ينبع العام، عضو تجمّع المدينة المنورة الصحي، من ترميم عظم الوجنة لشخص تعرض لحادث سير في محافظة ينبع.
جاء ذلك بعد إصابته بكسور خطيرة متعددة في عظام الوجه وتهشم عظم الوجنة، ما استدعى إجراء عملية جراحية استغرقت نحو عشر ساعات، تكللت ولله الحمد، بالنجاح.
وقال تجمّع المدينة الصحي: إن المستفيد وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى ينبع العام، وهو يعاني من إصابات خطيرة متعددة في الوجه، ليتلقى الخدمات الإسعافية فورًا.
وأضاف: على الفور تقرر تشكيل فريق طبي متكامل مكون من جراحة الوجه والفكين والتخدير والفنيين؛ لمباشرة الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة بشكل عاجل.
وتابع التجمّع: استكملت كل الفحوصات الطبية التي أظهرت وجود كسر في العظم الوجني في الجهة اليمنى واليسرى وكسر في الفك العلوي الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى كسر متفتت في منطقة الجدار الأمامي للعظم الجبهي.
وقرر الفريق الطبي، إجراء تدخل جراحي من أجل تثبيت الكسور الوجهية المتبدلة والمتحركة؛ لإعادة العين إلى وضعها الطبيعي.
وأجريت العملية الجراحية، باستخدام تقنية brifrontal craiotome، وهي تقنية تعتمد على إجراء شق ثنائي الجانب في أعلى الجمجمة مع رفع شريحة كاملة لفروة الرأس وقلبها كاملاً حتى يتم الوصول إلى الجدار الأمامي من العظم الجبهي والعظم حول العين.
وأعاد الفريق الطبي، القطع المكسورة إلى مكانها وثبّتها باستخدام الصفائح والبراغي.
كما تم إجراء شق داخل الفم لكشف كسر الفك العلوي وكسر الأنف، وإعادة القطع المكسورة إلى وضعها الصحيح بشكل مطابق لأطباق الأسنان باستخدام الصفائح والبراغي، إجراء الخياطة اللازمة وتثبيت الفكين.
واستمرت متابعة حالة المريض حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.