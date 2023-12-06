ينبع.. جراحة ناجحة لترميم عظم الوجنة لمريض تعرض لحادث سير

وأجريت العملية الجراحية، باستخدام تقنية brifrontal craiotome، وهي تقنية تعتمد على إجراء شق ثنائي الجانب في أعلى الجمجمة مع رفع شريحة كاملة لفروة الرأس وقلبها كاملاً حتى يتم الوصول إلى الجدار الأمامي من العظم الجبهي والعظم حول العين.