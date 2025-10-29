"الحياة الفطرية" يطلق عددًا من طيور الحجل الشائع في محمية شرعان بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، 30 طائرًا من الحجل الشائع في محمية شرعان، وذلك ضمن أول برامج الإطلاق لأنواع الحجل التي يعمل عليها المركز ضمن برامج الإكثار في الأسر وإعادة التوطين، بهدف تعزيز استدامة التنوع الأحيائي في المحمية، واستعادة التوازن البيئي، وتنشيط السياحة البيئية في المنطقة.