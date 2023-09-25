"الاستئناف الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا للنظر في دعوى ضد متهم من الجنسية المصرية

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المدعى عليه عبدالرحمن هشام عبدالمتعال مصطفى -مصري الجنسية- بموجب هوية مقيم رقم (2357718838)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليه في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الخميس بتاريخ 20/ 3/ 1445هـ الساعة الثامنة والربع صباحًا.