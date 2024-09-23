اليوم الوطني.. سفير الشباب العربي: المملكة تواصل الريادة بتمكين شبابها وتحقيق رؤيتها
هنّأ سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار للتعاون الدولي عضو الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وفي تصريح صحفي، أكد "الهاجري" أن اليوم الوطني السعودي يمثل تذكيرًا برحلة المملكة نحو البناء والتنمية، حيث أصبحت لاعبًا عالميًا مؤثرًا يحظى باحترام وتقدير العالم، مشيرًا إلى أن المملكة لم تزدهر فقط من حيث الثروة والحجم، بل تعززت مكانتها على مستوى النفوذ والتأثير العالمي.
ونوّه "الهاجري" بالإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد، التي تواصل رسم مستقبل مشرق ومستدام للمملكة، كما أبرز التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أحدثتها رؤية 2030، حيث ركزت على تنويع الاقتصاد وتشجيع الابتكار والاستدامة، مما جعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار وجذب الاستثمارات.
وفي ختام تصريحه، أشاد "الهاجري" بتمكين المملكة لشبابها، مشيرًا إلى أن السعودية تراهن على الجيل الشاب من خلال إطلاق برامج ومبادرات تعزز دورهم في الاقتصاد وتحقق لهم فرصًا متعددة، مؤكدًا أن تمكين الشباب يعد إحدى أهم أولويات رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة والنمو المستقبلي للمملكة.