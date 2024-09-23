اليوم الوطني.. سفير الشباب العربي: المملكة تواصل الريادة بتمكين شبابها وتحقيق رؤيتها

وفي تصريح صحفي، أكد "الهاجري" أن اليوم الوطني السعودي يمثل تذكيرًا برحلة المملكة نحو البناء والتنمية، حيث أصبحت لاعبًا عالميًا مؤثرًا يحظى باحترام وتقدير العالم، مشيرًا إلى أن المملكة لم تزدهر فقط من حيث الثروة والحجم، بل تعززت مكانتها على مستوى النفوذ والتأثير العالمي.