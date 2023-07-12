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لتوثيق ذكرياتهم قبيل مغادرتهم إلى بلدانهم.. الواجهة البحرية بجدة تستقطب الحجاج
استقطبت الواجهة البحرية بجدة، الحجاج بعد أن أدوا مناسكهم بكل راحة واستقرار؛ وذلك قبيل مغادرتهم إلى بلدانهم لتوثيق ذكرياتهم وزيارتهم للمملكة.
واستمتع الحجاج خلال هذه اللحظات بعليل البحر وجمال كورنيش جدة، الذي يمثل أهم المعالم التي يحرص زوار المحافظة على الذهاب إليه والاستمتاع بموقعه المميز.
وحرص الحجاج على التقاط الصور التذكارية عبر أجهزتهم الشخصية؛ لمثل هذه اللحظات التي أوجدت في نفوسهم البهجة والسرور؛ داعين الله أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها؛ مثمنين ما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن قاطبة، منذ دخولهم المملكة وانقضاء مناسكهم وعودتهم لبلدانهم فرحين مستبشرين بأداء حجهم.