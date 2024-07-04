"الربيعة" يدشّن حزمةً من المشاريع لدعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن

وأعلن الدكتور عبدالله الربيعة عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي؛ لتنفيذ المرحلة الرابعة لدعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء بالأردن بمبلغ 12,800.000 دولار أمريكي؛ حيث إن هذه المرحلة سيستفيد منها شهريًّا 50 ألف فرد يشكلون 65% من سكان مخيم الزعتري، وكذلك توقيع مشروع علاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالشراكة مع مركز الحسين للسرطان بمبلغ 3.615.800 دولار أمريكي؛ ليستفيد منه 150 مريضًا، وتوقيع مشروع رعاية الأيتام السوريين والأردنيين بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمبلغ 1.304.591 دولارًا أمريكيًّا؛ ليستفيد منه 1.000 يتيم ويتيمة في جميع المناطق الأردنية، وتوقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ مشاريع طبية تطوعية لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي، ومشاريع تخصصية أخرى للمرضى الفلسطينيين، بالشراكة مع مستشفى الاستقلال، ليتجاوز إجمالي ما تم تقديمه من المملكة لفلسطين وللأشقاء الفلسطينيين والدول المستضيفة للاجئين منهم؛ أكثر من 5.3 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الماضية؛ منها ما يقارب 480 مليون دولار أمريكي قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا معاليه إلى تسيير المملكة جسرين إغاثيين مكونين من 54 طائرة إغاثية، و8 سفن إغاثية، بالإضافة إلى إطلاق حملة التبرعات الشعبية عقب اندلاع الأزمة في غزة، التي جمعت مبالغ مالية تتجاوز 184 مليون دولار أمريكي.