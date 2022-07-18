الكلية التطبيقية بأم القرى تبدأ في استقبال طلبات الراغبين بالتعاون معها

وأوضحت الكلية أن شروط التقديم على هذا التعاون تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس، وكذلك الأولوية لمن يملك خبرة عملية في سوق العمل، وكذا الأولوية لمن تكون شهادة الدكتوراه أو الماجستير في امتداد تخصص البكالوريوس أو أحد فروعه، إلى جانب الأولوية لمن لديه شهادة احترافية في المجال أو التخصص، علاوة على الأولوية لمن لديه رخصة تدريب من المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني أو دورة TOT، بالإضافة إلى الأولوية لمن لديه خبرات سابقة في التدريس والتدريب في نفس التخصص.