صور.. أحياء شمال جدة تشتكي من فوضى بصرية وعمالة مخالفة وتشوه.. وغياب الرقابة

كما عبر السكان عن استغرابهم من هذه المخالفات التي لا زالت مستمرة دون تدخل الأجهزة المعنية، حتى إن الأمر تعدّى لإيقاف سيارات يسافر أصحابها ويضعونها في شوارع الحي هربًا من الدفع لمواقف المطار أو مواقف القطار، وطالب السكان بسرعة إيجاد حلول جذرية لإنقاذ المنطقة من التشوه البصري الحقيقي التي تعيشه دون تدخل وعلى مرأى من كل المختصين.