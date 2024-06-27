صور.. أحياء شمال جدة تشتكي من فوضى بصرية وعمالة مخالفة وتشوه.. وغياب الرقابة

عبّر سكان حي المروة 3 والنزهة بشمال جدة، عن استيائهم من التشوّه البصري الناتج عن العمالة السائبة المخالفة التي تتّخذ من مداخل المطار جنوبًا ومن طريق الأمير أحمد بن عبد العزيز مقرًّا لبيع بضائعهم من خلال البسطات في وضح النهار، دون مبالاة من أي جهة مختصة.
وأكّد السكان أن هذا الوضع يعرّض حياة المارّة للخطر، خاصة على الخط السريع، في ظلّ غياب الأجهزة الرقابية بأمانة جدة؛ مما حوّل تلك الأحياء إلى فوضى عارمة.
كما اشتكى السكان من عمالة سائبة أخرى حولت محيط مركز الفحص الدوري في المنطقة، وعلى امتداد شارع الأمير سلطان بن سلمان، من طريق الأمير متعب إلى طريق المدينة؛ إلى محلات لبيع قطع غيار السيارات وزينتها وإصلاحها، على قارعة الطريق.
وأشاروا إلى أن هذه المخالفات التي تتزعّمها العمالة السائبة في حديقة تبعد عن مدخل مطار الملك عبدالعزيز الرئيسي ومحطة القطار 3 دقائق فقط، ومحاطة بفنادق؛ حيث أدى هذا المشهد إلى تحول الحديقة والشوارع المجاورة وجزر الشوارع المزدوجة إلى مواقف سيارات عمال الورش التي عادت لشارع الأمير سلطان بن سلمان في الهواء الطلق لتشكل أكبر تشوُّه بصري تشهده مدينة جدة، وفي منطقة تكاد تكون منطقة حضرية؛ لقربها من المطار.
كما عبر السكان عن استغرابهم من هذه المخالفات التي لا زالت مستمرة دون تدخل الأجهزة المعنية، حتى إن الأمر تعدّى لإيقاف سيارات يسافر أصحابها ويضعونها في شوارع الحي هربًا من الدفع لمواقف المطار أو مواقف القطار، وطالب السكان بسرعة إيجاد حلول جذرية لإنقاذ المنطقة من التشوه البصري الحقيقي التي تعيشه دون تدخل وعلى مرأى من كل المختصين.