"المكتبات" تلتقي طلاب الدراسات العليا في أقسام المكتبات وعلم المعلومات

وتناول اللقاء الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمكتبات، حيث أكد الدكتور العاصم أنها ستسهم في استحداث العديد من فرص العمل بعد رفع مستوى القطاع، إضافة لإتاحتها المجال لتنمية روح العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحضور الدولي الثقافي، وتمكين البحوث، والإسهام في دعم التعليم، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز العادات القرائية ورفع مستوى الوعي المعلوماتي.