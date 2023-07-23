بحضور "القاضي".. سفير كوريا الجنوبية يزور مزارع الورد الطائفي بالشفا

زار سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ يرافقه وفد من المستثمرين الكوريين، مزارع الورد الطائفي بالشفا.
واطلع السفير خلال زيارته على تجارب المزارعين في زراعة الشتلات بالمدرجات الجبلية ومراحل إنتاج مشتقات الورد الطائفي عبر التقنيات الحديثة والتقليدية وطرق استخدامها في الصناعات التحويلية، وذلك بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، والرئيس التنفيذي لمركز التنسيق المالي عضو المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف المستشار سلطان بن عبدالعزيز السعدون.
من جهة أخرى، أكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن القطاع الزراعي بالمحافظة يعد واعدًا لاستقطاب المشروعات الزراعية التي تنعكس إيجابيًا على تنمية القطاع وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي، فضلاً عن دورها في خلق الفرص الوظيفية للشباب والشابات وترسيخ مبادئ الاهتمام بالزراعة لديهم.
وأشار القاضي إلى أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف يحرص على تقديم الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين وتنفيذ المشروعات الخاصة بمبادرات الوزارة في المدرجات الزراعية والتنمية الزراعية المستدامة التي تخدم سائر المزارعين.