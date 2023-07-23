بحضور "القاضي".. سفير كوريا الجنوبية يزور مزارع الورد الطائفي بالشفا

من جهة أخرى، أكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن القطاع الزراعي بالمحافظة يعد واعدًا لاستقطاب المشروعات الزراعية التي تنعكس إيجابيًا على تنمية القطاع وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي، فضلاً عن دورها في خلق الفرص الوظيفية للشباب والشابات وترسيخ مبادئ الاهتمام بالزراعة لديهم.