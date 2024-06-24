خدمة إلكترونية جديدة ..."البيئة" تتيح الحصول على تصريح إنشاء مصنع زراعي تحويلي

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تستهدف المصانع الجديدة التي ستُقام مستقبلًا، للمشاريع والأنشطة المرتبطة بمواد خام طبيعية، أو مصادر طبيعية، أو إنتاجٍ حيواني، أو زراعي. مبينة أن إطلاق الخدمة يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين وتوفير وقتهم وجهدهم، والترخيص للمصانع الجديدة في المزارع والحيازات الزراعية، والمرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي، إلى جانب معالجة أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.