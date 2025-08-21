الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في الرياض والمدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة دخول محمية الملك سلمان الملكية دون ترخيص، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأكدت القوات أن عقوبة دخول المحمية دون ترخيص تبلغ (5,000) ريال، مشددةً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمحميات الطبيعية.
كما ضبطت القوات في منطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية النيبالية لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة عبر تفريغ مواد خرسانية في موقع غير مخصص لذلك. وتمت إحالته للجهات المختصة بعد تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، فيما أوضحت القوات أن عقوبة الإضرار بالتربة أو تلويثها قد تصل إلى (10) ملايين ريال.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.