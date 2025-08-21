الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في الرياض والمدينة المنورة

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.