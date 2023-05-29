868 متعافيًا من الإدمان تم تنويمهم في منزل "منتصف الطريق".. مرحلة انتقالية في طريق العودة للمجتمع

ويطبق في المنزل أنظمة صارمة تهدف لإنجاح العملية التأهيلية للمتعافين من الإدمان، ويلتزم بها جميع المتعافين، وتم تحديد جملة من المخالفات الموجبة للإنذار وأخرى موجبة للاستبعاد، وتشمل المخالفات الموجبة للإنذار، عدم الالتزام بأنشطة البرنامج العلاجي والتأهيلي، وعدم أداء الصلاة في وقتها أو مع الجماعة، والأكل والشرب في الأماكن غير المخصصة لذلك، وعدم الالتزام بالزي المناسب للاجتماعات أو الأنشطة الرياضية، وعدم الالتزام بنظافة الغرفة أو الأماكن الاجتماعية الأخرى، والتدخين في الأماكن غير المخصصة لذلك أو رمي السجائر على الأرض، إضافة إلى عدم الالتزام بالمهام المتعلقة بالمجتمع العلاجي واللجان بما في ذلك عدم التقيد بالمرجعيات، وعدم الالتزام بأوقات النوم أو النوم في الأماكن غير المخصصة لذلك، ودخول غرف المستفيدين الآخرين دون إذن، وعدم التعاون في إعطاء العينة.