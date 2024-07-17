اعلان إجراء الفرز الثالث للقبول في بوابتَي القبول الموحد للطلاب والطالبات

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، إجراء فرزٍ ثالث إضافي في بوابتَي القبول الموحد للطلاب والطالبات لعام 1446 هـ؛ حرصاً على الاستفادة من المقاعد المتوافرة.
وحدّدت اللجنة موعد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الثالث والأخير عبر بوابتَي القبول الموحد للطلاب والطالبات يوم الثلاثاء 17 /01/ 1446هـ؛ الموافق 23 /07/ 2024م، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الثالث والأخير الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس 19 /01/ 1446هـ؛ الموافق 25 /07/ 2024م.