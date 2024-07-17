اعلان إجراء الفرز الثالث للقبول في بوابتَي القبول الموحد للطلاب والطالبات

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، إجراء فرزٍ ثالث إضافي في بوابتَي القبول الموحد للطلاب والطالبات لعام 1446 هـ؛ حرصاً على الاستفادة من المقاعد المتوافرة.