تأكيدًا لما نشرته "سبق"... أمانة تبوك تؤكد استقبال ملفات توظيف بمغسلة ملابس بتيماء

أكدت أمانة تبوك على ما نشرته "سبق" تحت عنوان 800 وظيفة والشركة بعيدة والملفات بـ"مغسلة الملابس".. حدث في تيماء، والذي تضمن مغسلة ملابس بتيماء، يعمل بها وافد عربي، على استقبال ملفات مواطنين ومواطنات، للتقديم على وظائف لشركة تعتزم افتتاح فرع لها بالمحافظة.
وأوضحت الأمانة في ردها على ما نشرته الصحيفة، أنه تم الشخوص على الموقع من قبل المختصين في بلدية محافظة تيماء، واتضح قيام المنشأة بممارسة نشاط غير مرخص وتم ضبط المخالفة وتغريم المنشأة وفق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية.
وأشارت إلى أنه سيتم الرفع ومن باب المصلحة العامة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم من قبلهم، وفق ما لديهم من أنظمة وتعليمات.
وكانت "سبق" قد رصدت عددًا من الشباب يحملون ملفات التقديم مع وجود وافدين من جنسيات عربية مختلفة، أحدهم عامل مغسلة، والآخر (يدعي أنه موظف بالشركة، ولاحظت قيامها باستلام الملفات).
وبرّر العامل (المدعي أنه يعمل بالشركة) حينها قبول الملفات في المغسلة بأن موقع الشركة بعيد، وأنهم لم يقوموا بتجهيز رابط التقديم حتى الآن، وبالتواصل مع المدير التنفيذي للشركة، قال: إن البريد الإلكتروني المنتشر للتقديم على الوظائف غير صحيح، وأكد أنه سيكون جاهزًا قريبًا، موضحًا أن المشروع لا يزال في مرحلة الإنشاءات.