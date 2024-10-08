مدير "هدف": معونة "حافز" للباحثين عن العمل وليس للعاطلين عنه.. وهذه أهم الوظائف

وتابع "الدولة أقرّت هذه المساعدات في عام 2011، عبر برنامج حافز، وأوكلت إلى صندوق الموارد البشرية تنفيذه، وفي عام 2019، كان لزاماً على الصندوق أن يراجع برامجه ومبادراته وأنظمته، من أجل التأكّد من أننا نسير في الطريق الصحيح، الذي خططت له رؤية 2030، وتحقيق أهداف الصندوق العليا، في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، للحصول على فرص عمل مناسبة"، موضحاً "في ذاك الوقت كان لدى الصندوق 83 برنامجاً، رأينا أن نعيد النظر فيها، ومن ضمنها برنامج حافز، وكان مبلغ الصرف في البداية يصل إلى 48 ألف ريال في العام، وتراجع إلى 28 ألف ريال، وفقاً لتغييرات طرأت في إستراتيجيات البرنامج".