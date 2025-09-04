الضمان الصحي يؤكد شمول رعاية حديثي الولادة في التغطية الإلزامية

أوضح مجلس الضمان الصحي أن رعاية الأطفال حديثي الولادة مشمولة بالكامل ضمن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية، وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي لحديثي الولادة.
وأكد المجلس أن الوثيقة تتضمن مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية، من بينها تكاليف حالات الختان للذكور، ورعاية الولادة ومعالجة الأطفال الخدج، إضافة إلى تغطية الفحوص المبكرة لاكتشاف الأمراض الوراثية أو العيوب الخلقية.
كما تشمل التغطية تكاليف حليب الأطفال المخصص للحالات المرضية المثبتة طبيًا حتى سن 24 شهرًا، إضافة إلى التطعيمات الأساسية المقررة من وزارة الصحة حتى سن ستة أعوام.
وتغطي الوثيقة أيضًا برامج الفحص المبكر لأمراض القلب الخلقية الحرجة من خلال تخطيط صدى القلب، بما يعزز من فرص التدخل العلاجي المبكر ويحافظ على صحة المواليد.
ويأتي ذلك في إطار التزام مجلس الضمان الصحي بدعم الخدمات الوقائية والعلاجية للأطفال منذ لحظة الميلاد، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات القطاع الصحي الوطني.