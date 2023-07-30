"اليحيى": صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه مبدأ راسخ وقيمة سعودية ثابتة

وتابع: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الـ 30 من شهر يوليو من كل عام، نشير إلى أن السعودية لم تكتفِ بإصدار التشريعات والأنظمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت أيضًا على تطبيقها، وتفعيل ذلك من خلال الآليات والمبادرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية؛ للالتزام بما يصون كرامة الإنسان، ويحمي حقوقه كمبدأ راسخ وقيمة ثابتة؛ إذ يعاقَب كلُّ مَن ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو غرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معًا.