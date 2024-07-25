"صحة جدة": الغرق يُعتبر ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم

وأوضحت "صحة جدة" أن الغرق يُعتبر ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم؛ مشيرة إلى أن العمر من سنة حتى 4 سنوات هي أعمار الأطفال في أعلى معدلات الغرق عالميًّا، تليها فئة الأطفال من 5 إلى 9 سنوات. وأضافت أن الأطفال الذين يعيشون قرب مصادر المياه المكشوفة وأحواض السباحة هم من الفئات الأكثر عُرضة لخطر الغرق.