"صحة جدة": الغرق يُعتبر ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم

نبّهت "صحة جدة" إلى أن حالات الغرق تكثر في فصل الصيف؛ لافتة إلى ضرورة اتباع عدد من الإرشادات خلال السباحة للحماية خاصة للأطفال.
وأوضحت "صحة جدة" أن الغرق يُعتبر ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم؛ مشيرة إلى أن العمر من سنة حتى 4 سنوات هي أعمار الأطفال في أعلى معدلات الغرق عالميًّا، تليها فئة الأطفال من 5 إلى 9 سنوات. وأضافت أن الأطفال الذين يعيشون قرب مصادر المياه المكشوفة وأحواض السباحة هم من الفئات الأكثر عُرضة لخطر الغرق.
ونوّهت بأساليب الوقاية من خطر الغرق والمتمثلة في: تركيب الحواجز لتغطية الآبار وأقفاص لعب الأطفال في رياض الأطفال، وتسييج المسابح، وتعليم الأطفال السباحة في سن الدراسة، والحفاظ على السلامة من المصادر المكشوفة للمياه، ومعرفة طريقة الإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق.