"المنظري" يكشف عن لقاح جديد ضد كورونا أذنت به "الصحة العالمية".. والأولوية للحوامل

وتابع "المنظري": منظمة الصحة العالمية أذنت مؤخرًا باستخدام لقاح جديد لمرض كوفيد-19، وهو لقاح ڤالنيڤا VLA2001، وثمة توصية جديدة محددة تمنح الأولوية لهذا اللقاح في حالة الحوامل، نظرًا للتبعات السلبية لمرض كوفيد-19 في أثناء الحمل من جهة، وما يمتاز به لقاح ڤالنيڤا على صعيد السلامة والأمان من جهة أخرى، ومع التأكيد على أن تعلُّم التعايش مع كوفيد-19 لا يعني أبدًا تظاهرنا بعدم وجوده، فأمامنا بالفعل تحدي جُدري القرود، ويتعين علينا التصرف على نحو يجمع بين العملية والفعالية، ونحن جميعًا مسؤولون، جنبًا إلى جنب مع البلدان والأفراد، عن إيقاف سريان هذين المرضين، ويعني ذلك استخدام ما لدينا من أدوات لحماية أنفسنا وحماية الآخرين في إطار رؤيتنا الإقليمية 2023: "الصحة للجميع وبالجميع".