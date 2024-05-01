"المعهد الوطني لأبحاث الصحة" يُطلق مبادرة "الأوبئة والتقنية الحيوية"

يُشار إلى أن المعهد يعمل على تمكين التجارب السريرية والأبحاث الانتقالية لضمان جودتها وكفاءة مخرجاتها، وتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية والإشراف على تنفيذها، وكذلك تقديم برامج تدريبية وتطويرية داعمة للباحثين من مختلف التخصصات الصحية وتمكينهم بالمهارات اللازمة لقيادة الأبحاث الصحية في المملكة.