غدًا الثلاثاء.. بداية التقديم على الوظائف التعليمية لـ"الرجال"

تبدأ وزارة التعليم غدًا الثلاثاء استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف التعليمية التعاقدية "رجال"، التي أعلنتها الأسبوع الماضي.
ووفقًا للوزارة، يبدأ يوم 24 شعبان 1445هــ التقديم على وظائف المعلمين. ويستمر استقبال الطلبات حتى 29 شعبان 1445هــ، فيما تعلَن نتائج الترشيح المبدئية منتصف شهر رمضان المبارك.
وبلغ عدد الوظائف التعليمية التي أعلنتها وزارة التعليم (12519) وظيفة تعليمية، جميعها بنظام التعاقد المكاني، وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. وقد دعت للتقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.
وأوضحت الوزارة حينها أن التعاقد على الوظائف التعليمية سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.