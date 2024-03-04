غدًا الثلاثاء.. بداية التقديم على الوظائف التعليمية لـ"الرجال"

وأوضحت الوزارة حينها أن التعاقد على الوظائف التعليمية سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.