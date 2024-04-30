تطويرًا للاقتصاد المستدام.. المملكة تستضيف اجتماعًا متعدد الأطراف بعنوان "مُسرّعة أسواق الغد"

ويهدف الاجتماع الذي حضره رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الرئيس المشارك للمسرعة الدكتور منير الدسوقي، والمشرف العام لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الجهة التنفيذية للمسرعة الدكتور محمد بن عويض العتيبي، إلى توحيد الدعم وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، حيث تستهدف المسرعة تحديد الأسواق الواعدة الجديدة التي يمكنها تحويل اقتصاد المملكة، ووضع الاستراتيجيات الأمثل لتنمية هذه الأسواق في البلاد.