الشمراني لـ"سبق": ولي العهد أكد أمام قمة جدة اعتزازنا بهويتنا وأهميتها لبناء أوطاننا

وواصل قائلاً: إن سمو ولي العهد أكد أن نمو الاقتصاد العالمي لا يكون إلا بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة، وقد تبنّت المملكة نهجًا متوازنًا للوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون، بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي، لذلك تعتبر المملكة من الدول الرئيسية التي يجب العمل معها في هذا الشأن، ولا يخفى على الجميع ارتباط الاستقرار والأمن بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، الذي يؤثر بشكل مباشر وسلبي على البيئة وأمن المنطقة.