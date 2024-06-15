"هيئة التراث" تفتح قرية ذي عين التراثية بالباحة خلال عيد الأضحى

وتعد قرية "ذي عين" التراثية في الباحة من أهم الأماكن السياحية في منطقة الباحة التي يقصدها السياح؛ وذلك نظراً للشكل الهندسي الذي تحتويه والجمال العمراني الذي تبهر به من يزورها.