"هيئة التراث" تفتح قرية ذي عين التراثية بالباحة خلال عيد الأضحى

أعلنت هيئة التراث عن استقبال الزوار في مواقع التراث الثقافي بمنطقة الباحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهي قرية ذي عين التراثية ومركز زوار القرية بمحافظة المخواة.
وتعد قرية "ذي عين" التراثية في الباحة من أهم الأماكن السياحية في منطقة الباحة التي يقصدها السياح؛ وذلك نظراً للشكل الهندسي الذي تحتويه والجمال العمراني الذي تبهر به من يزورها.
وتأتي هذه المواقع بالمنطقة ضمن 8 مواقع التراث الثقافي في مناطق عسير ونجران فتحتها الهئية لاستقبال الزوار من داخل وخارج تلك المناطق على فترتين صباحية ومسائية.
وتعد زيارة المواقع التراثية والأثرية إحدى التجارب السياحية التي ركز عليها برنامج “صيف السعودية”، ومن أهم الوجهات المتميزة في هذا المجال الباحة وقراها التراثية، حيث متعة استكشاف الكنوز الأثرية والحضارات القديمة، وجمال عمارتها التقليدية.