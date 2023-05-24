جمعية خيرية بفرسان تسلّم الصيادين "أجهزة بحرية" لتتبع المواقع ومسارات القوارب

بدوره أثنى شيخ الصيادين بفرسان عبدالله نسيب، على هذه البادرة من الجمعية، وعلى دور قطاع حرس الحدود بالمحافظة الذي قام بتدريب الصيادين على الاستخدام وكيفية التعامل مع تلك الأجهزة التي ستعود بالفائدة ليس على الصيادين فحسب؛ بل على المجتمع الفرساني في كثيرٍ من الجوانب المعيشية.