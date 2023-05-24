جمعية خيرية بفرسان تسلّم الصيادين "أجهزة بحرية" لتتبع المواقع ومسارات القوارب

سلّمت جمعية البر الخيرية بمحافظة جزر فرسان، صيادي الأسماك، أجهزة تتبع المواقع ومسارات القوارب؛ لاستخدامها في أثناء عملهم وممارستهم مهنة الصيد، التي تمّ إلزامهم بتوفيرها من قِبل الجهات المختصّة لاستخدامها حالة إبحارهم حفاظاً على سلامتهم.
وأفاد رئيس الجمعية سليمان بلعوص، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية وخدماتها المختلفة التي تستهدف الفئات المحتاجة، وتسعى جاهدة لتلبية احتياجاتهم المطلوبة، خاصة أنهم فئة من ذوي الدخل المحدود.
بدوره أثنى شيخ الصيادين بفرسان عبدالله نسيب، على هذه البادرة من الجمعية، وعلى دور قطاع حرس الحدود بالمحافظة الذي قام بتدريب الصيادين على الاستخدام وكيفية التعامل مع تلك الأجهزة التي ستعود بالفائدة ليس على الصيادين فحسب؛ بل على المجتمع الفرساني في كثيرٍ من الجوانب المعيشية.