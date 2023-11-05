"كاكست" تدشن "أكاديمية 32" لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في البحث والابتكار

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"أكاديمية 32" الدكتور سعود الفاضل، أن الأكاديمية تهدف إلى تعزيز الوعي ونشر المعرفة، والاستثمار في الطاقات والمواهب لتحقيق المُستهدفات الوطنية والإسهام في بناء الاقتصاد القائم على الابتكار، بوصفه الدعامة الرئيسة للنهضة العلمية والتنمية الاقتصادية، مفيدًا أن الأكاديمية تسعى إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية لتحقيق أثر مُستدام في البحث والتطوير والابتكار، من خلال برامـجها النوعية وشراكتها المجتمعية التي تنسجـم مع الخطـط التنمويـة، لتتواءم مع احتياجـات سوق العمـل.