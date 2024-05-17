"آل عاتي": تفقد مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين باتت من أهم أولويات ولي العهد

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التفقدية للمنطقة الشرقية ولقاء أبنائه وإخوانه أبناء المنطقة تؤصل لمبدأ سارت عليه قيادة البلاد منذ تأسيسها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.